Ученые обнаружили новые виды морских обитателей, которые могут светиться

Биолюминесценция – именно так называется способность живых организмов светиться. Это одно из самых зрелищных явлений живой природы, которое точно не оставит никого равнодушным.

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В период с февраля 2019 года по сентябрь 2022 года команде ученых во время исследования Красного моря в Египте и моря Банда в Индонезии удалось обнаружить 27 новых видов существ, которые могут светиться.

К ранее неизвестным организмам специалисты отнесли некоторых осьминогов, рыб, морских губок, крабов и даже моллюсков. При этом не у всех обитателей водных пространств полностью светилось тело. У определенных животных просто мерцали части туловища.

Как сообщает Planet Today, в будущем для поиска новых видов светящихся существ эксперты планируют использовать ультрафиолетовое излучение. Предполагается, что это значительно упростит данную процедуру.