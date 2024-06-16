Дэвид Бекхэм проводит выходные на грядках и за готовкой

О, боги, пошлите незамужним девушкам такого жениха, как Дэвид Бекхэм — спортивный, красивый и очень хозяйственный. Выходные спортсмен проводит на грядках и в курятнике.

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Кто бы мог подумать, что к 49-ти годам один из самых желанных мужчин планеты Дэвид Бекхэм будет проводить выходные на грядках! Именитого спортсмена не волнуют тусовки (только если их не организует жена!) и другие события вне дома, он отлично занимается хозяйством. Не так давно Дэвид завел кур, который уже стали любимчиками его социальной сети. Забавные несушки с петухом во главе послушно следуют за футболистом, когда он прогуливается по участку.

Выходные Бекхэм занимался хозяйством и не забыл рассказать об этом своим подписчикам. Дэвид собрал лук, выгулял пернатых, а еще приготовил пиццу для домашних. Судя по всему, спортсмену очень нравятся эти простые дела на участке и на кухне, а еще важно, что футболист вдохновляет мужчин — заниматься домашним хозяйством весело и вовсе не зазорно, даже для такого именитого спортсмена.