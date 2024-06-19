В Китае разрабатывают реалистичную секс-куклу нового поколения с ИИ

Китайская компания Starpery Technology работает над созданием новой секс-куклы с искусственным интеллектом, подобным ChatGPT. Первые экземпляры этой инновационной продукции могут появиться на рынке уже к концу 2023 года. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

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Генеральный директор компании Эван Ли рассказал, что они создают секс-куклу следующего поколения, способную взаимодействовать с пользователями как физически, так и голосом. По его словам, прототипы будут готовы к августу текущего года.

Несмотря на некоторые технические трудности, особенно в части реалистичности взаимодействия, команда разработчиков стремится создать куклы, с которыми можно будет общаться так же естественно, как с живым человеком. В то время как возможность ведения обычных диалогов уже реализована, более сложные модели необходимы для интерактивных ответов.

Старые модели секс-кукол компании, изготовленные из силикона с металлическим каркасом, имеют ограниченные возможности и не могут полностью выразить эмоции. В отличие от них, новые модели будут оснащены датчиками, реагирующими на речь и движения, что позволит им устанавливать эмоциональную связь с пользователем.

Цена традиционных секс-кукол Starpery Technology составляет около $1,5 тыс. (примерно 126 тыс. руб. по курсу на 19 июня 2024 года), но следующее поколение, скорее всего, будет дороже. Тем не менее, оно останется более доступным по сравнению с зарубежными аналогами, цена которых в США может достигать $6 тыс. долларов (около 505 тыс. руб.).

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