Молодожены в Турции остановили свадьбу ради футбольного матча

Турецкие молодожены прервали свадьбу, чтобы посмотреть футбольный матч. Участниками чемпионата Европы были сборные Турции и Португалии.

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Пара перенесла телевизор на середину зала и вместе с гостями следила за игрой. Матч длился на протяжении полутора часов. Данные снимки стали публиковать в различных социальных сетях.

Команда соперников обыграла турецких спортсменов со счетом 3:0. В составе победителей отличились Бернарду Силва и Бруну Фернандеш. Еще один гол принес защитник сборной Турции, который забил мяч в свои ворота.

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