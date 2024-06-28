Мужчины и женщины вспомнили о безумствах бывших партнеров

Женщины и мужчины вспомнили о самых страшных случаях мести бывших партнеров после расставания. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Многие пользователи признались, что экс-партнеры угрожали их жизни и жизни их близких.

«Он пытался спалить мой дом с животными внутри. Угрожал всей моей семье — от младенца до бабушки. Клеветал на меня на работе, чтобы меня уволили. Уничтожил мою одежду, сломал компьютер, выбросил косметику в наполненную водой ванну. Устала перечислять. И все это — чтобы вернуть меня», — Softcore_UFO пользовательница Reddit



Нередко женщины сталкивались с многолетним преследованием со стороны бывших избранников после расставания.

«Преследовал меня восемь лет. Я переехала, заблокировала его везде, удалила соцсети и блокировала все его новые электронные адреса и телефоны. Он даже писал моим родителям, оставлял им у порога шоколад. В последний раз попытался связаться со мной, когда я поехала за границу и завела аккаунт в WhatsApp. Проснулась однажды — а у меня там куча голосовых, где он плачет и просит дать ему еще один шанс», — Whelpseeyoulaterr, пользовательница Reddit.



Один мужчина рассказал об изощренной мести бывшей девушки — она тайно проникла в дом, где он жил с родителями, и проткнула все его презервативы.

«К счастью, одна из ее подруг не была настолько психопаткой и рассказала мне», — Quarantine722, пользователь Reddit.



Ранее пользователи сети рассказали, какие самые страшные фразы слышали во время секса от партнеров. Многие заявили, что самые жуткие слова во время интима — это признание в отказе от контрацепции.