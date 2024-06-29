Хаски скатился с горы верхом на гигантском оползне и остался цел

В Перу собака по кличке Рио заставила здорово понервничать свою хозяйку. Вместе они отправились в лес, и эта прогулка оказалась незабываемой, передает телеканал «МИР 24».

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Девушка гуляла с хаски и снимала его на видео, но природа решила изменить сценарий ролика. В какой-то момент часть горы, где бегала собака, начала медленно сползать вниз. Однако пес не растерялся и устоял на лапах, в то время как тонны земли уносили его за собой.

Собачье приключение закончилось благополучно. Питомец после такого экстремального «заезда» получил лишь несколько ссадин.