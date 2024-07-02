Женщина с диабетом поверила в терапию шлепками и лишилась жизни

Целителя, практикующего терапию шлепками, обвинили в том, что из-за него пожилая женщина, больная диабетом, лишилась жизни. Об этом пишет The Guardian.

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Хун Чи Сяо, сторонник альтернативной медицины, активно продвигал терапию шлепками. В ее рамках больные либо получают удары, либо бьют себя сами, чтобы изгнать из своего тела токсичные вещества.

Даниэль Карр-Гомм впервые посетила сеанс Хуна в июле 2016 года в Болгарии. По словам прокурора, женщина боялась игл и не хотела колоть себе инсулин, поэтому искала другие варианты борьбы с диабетом. Целитель пообещал женщине решить ее проблему. В октябре 2016 года она пришла к нему на лечебный курс уже в Великобритании и с того момента отказалась от инсулина. Она поверила, что он является ядом. Тогда же Карр-Гомм начала голодать, как и другие «пациенты» Хуна.

Вскоре у 71-летней женщины появились симптомы недомогания. На второй день курса, как утверждает прокурор, Карр-Гомм плакала и кричала, лежа на кровати, ее тошнило. На третий день у нее снова была рвота, и она так ослабла, что не могла отвечать на вопросы и только выла. Хун назвал ее состояние «кризисом исцеления». На следующий день скорую помощь все же вызвали, но врачи уже ничем не смогли помочь Карр-Гомм.

Прокурор обвинил Хуна в том, что тот не оказал женщине медицинскую помощь и не убедил ее вколоть необходимый инсулин. Выяснилось, что целитель уже был осужден за подобное преступление. В Австралии по его указанию инсулинотерапию бросил шестилетний мальчик, больной диабетом. Его также не удалось спасти.

Ранее сообщалось, что женщина подала в суд на психотерапевта, который лечил ее сексом от панических атак, и выиграла процесс. Во время сеанса мужчина сравнил свой пенис с лазерным лучом, который «выжигает травму», и утверждал, что тот «поглощает травму» во время пенетрации.