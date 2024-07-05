Молодая пара занялась сексом в прозрачной кабинке на городской набережной

Молодые нижегородцы попали в объектив случайного прохожего, занимаясь сексом в стеклянной кабинке на набережной Федоровского. Видеозапись, сделанная очевидцем, быстро разлетелась по социальным сетям.

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Свидетель инцидента рассказал, что заметил пару, предающуюся любовным утехам в общественном месте, около 3:00 ночи 3 июля.

Инцидент вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Одни осудили действия молодых людей, считая секс в общественных местах аморальным. Другие, напротив, не видели в этом ничего плохого, аргументируя, что по будням в столь поздний час улицы обычно пустуют.

Основная часть комментаторов критиковала не столько саму пару, сколько человека, снявшего их на видео.

В 2023 году пара также нижегородцев занялась экстремальным сексом в фуникулере на канатной дороге.