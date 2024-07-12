Заядлая нудистка рассказала о минусах своего увлечения

Инструктор по обнаженной йоге и эротическая модель Стеф Шинн призналась, что проводит без одежды большую часть жизни. О плюсах и минусах своей работы заядлая нудистка рассказала Daily Star.

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31-летняя Шинн рассказала, что увлечение наготой полностью изменило ее образ жизни и отношение к себе. По ее словам, сейчас она не только работает и ведет блог обнаженной, но и отдыхает без одежды. В частности, она посещает нудистские пляжи и ходит в походы, надевая только ботинки.

Главное преимущество обнаженности — это более глубокая связь со своим телом. Она также позволяет испытывать ощущения, которые нельзя почувствовать, если надеть громоздкую, обтягивающую или мешковатую одежду

Стеф Шинн

инструктор по обнаженной йоге



Однако, по словам Шинн, ее увлечение имеет и огромный минус: ей пришлось перестать общаться с некоторыми близкими друзьями, поскольку они не смогли принять постоянную обнаженность подруги. Родители девушки тоже поначалу были против новой работы дочери. «В основном они беспокоились о моей безопасности и о том, как это повлияет на мое будущее. К счастью, они поддержали меня и теперь понимают, что меня это вдохновляет», — отметила она.

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