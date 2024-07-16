Норвежская принцесса рассказала о душившем ее призраке нацистского генерала

Норвежская принцесса Марта Луиза, дочь короля Харальда V и королевы Сони, заявила, что в детстве ее преследовал и душил призрак нациста. Об этом пишет издание Daily Telegraph.

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Марта Луиза рассказала, что в годы нацистской оккупации Норвегии в замке королевской семьи жил генерал войск СС Вильгельм Редис. По словам принцессы, в день капитуляции Германии Редиса нашли бездыханным. Это произошло в той самой спальне, которую много лет спустя отдали Марте Луизе.

Принцесса жила в бывшей спальне нацистского генерала с 14 лет. Она утверждает, что в подростковом возрасте боялась темноты и порой видела фигуру, следившую за ней.

«Каждую ночь мои няни или родители заглядывали за шторы, отдергивали их и говорили: "Смотри, за занавесками никого нет. Здесь никого нет"», — рассказала она.



В то время Марта Луиза не знала, кто жил в спальне до нее. Лишь несколько десятилетий спустя отец поделился с ней историей Редиса. Это произошло, когда она напомнила ему о донимавшем ее привидении.

В подкасте Modern Royalty принцесса отметила, что думает, что ее пытался задушить призрак Редиса.

Ранее сообщалось, что принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи ради брака с шаманом. Свадьба состоится 31 августа, празднование будет продолжаться четыре дня.