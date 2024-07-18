Переспавшая с 200 незнакомцами порномодель раскрыла планы на новый секс-тур

Порнозвезда и эскортница из Австралии, переспавшая с более чем сотней студентов, пообещала «развлечь скучающих мужей» в Великобритании в сентябре. Планы на новый секс-тур она раскрыла в интервью изданию Daily Star.

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26-летняя порномодель Бонни Блю заявила, что вернется на родину в начале учебного года ради очередной порции контента со студентами. Девушка рассказала, что проведет в Великобритании месяц, начиная с 10 сентября. За это время она собирается посетить кампусы университетов в Манчестере, Лидсе, Ноттингеме и Дерби. По словам Блю, она уже получила множество сообщения от студентов, которые предвкушают встречу с ней. Кто-то, как отметила девушка, даже назвал секс с ней причиной поступления в университет.

Сняться в порно Блю предложила и тем, кто устал от своей семейной жизни. Она подчеркнула, что так поможет наладить разваливающиеся отношения и поможет женам.

«Муж не будет платить за эскорт или заводить интрижку в офисе, а вместо этого развлечется со мной в одном видео, где я удовлетворю все его потребности. После он снова будет готов вернуться к стенаниям и стрессу повседневной жизни», — объяснила она.



Ранее Блю обвинила женщин в том, что мужчины им изменяют. Она обратила внимание на то, что женщины слишком много ноют, что только отталкивает их партнеров.