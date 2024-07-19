Поцелуй кувалды: загадка самого странного обряда русских подводников

Людям, которые не служили во флоте, порой трудно понять морские обычаи. Да и далеко не все моряки в состоянии объяснить происхождение той или иной традиции. Яркий пример – поцелуй кувалды.

Первый этап

Наверняка, многие в курсе того, через что приходится пройти матросу, впервые погружающемуся под воду. Ему в обязательном порядке предложат выпить забортной воды – непременно солёной и набранной на глубине от 100 метров. Выпивается такой «напиток» залпом из плафона освещения (около 300 граммов).

После этого новоиспечённому подводнику на закуску дают шоколадку или солёную воблу. В журнале «Наука и жизнь» вышла даже целая статья, посвящённая этому ритуалу. Её автор капитан-лейтенант запаса А. Скляров отмечал – забортная вода очень чистая, прозрачная, но ледяная и очень солёная.

Второй этап

Следующая ступень посвящения в подводники – поцелуй кувалды. На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего сложного. Мол, прикоснулся пару раз губами к инструменту. На самом же деле тяжёлая кувалда подвешивается на верёвке и раскачивается. Чтобы не получить травму, нужно проявить не только ловкость, но и сообразительность. Опытные моряки знают, «чмокать» кувалду стоит на излёте, когда она летит от моряка. В противном случае проблем со здоровьем не избежать.

Только после успешного прохождения этих малоприятных испытаний «экзаменуемый» может считать себя настоящим моряком, получившим «прописку» под водой. Подтверждается это вручением в торжественной обстановке удостоверения подводника и воблы.