Мужчина повредил 6000-летнюю наскальную живопись ради фото для соцсетей

Древние наскальные рисунки, признанные историческим наследием Испании, повредил местный житель. Мужчина облил их водой ради ярких фотографий.

© Mir24.TV

Испанец путешествовал по горному хребту Сьерра-Сур-де-Хаэн, известному наскальной живописью, возраст которой составляет около шести тысяч лет. Чтобы сделать четкие и яркие фотографии для соцсетей он облил некоторые рисунки водой. Это повредило изображения, так как они были сделаны на известняке.

Как объяснили в службе охраны природы Гражданской гвардии Испании, в состав этого природного материала входят водорастворимые соли. Если на них попадает вода, то соли растворяются, а после выходят на поверхность. В таких местах остается корка, которая наносит непоправимый ущерб наскальной живописи.

Мужчину нашли после того, как он разместил сделанные снимки в интернете. Сейчас против него ведется расследование, пишет El País.

Международная группа археологов нашла древнейший наскальный рисунок в пещере Леанг Карампуанг на острове Сулавеси в Индонезии. Он включает фигуры трех человекообразных существ, окруживших дикую свинью.