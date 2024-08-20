Руководство птицефабрики отпраздновало день рождения компании, нарядив сотрудников в рабов

Птицефабрика «Ярославский бройлер» объяснила переодевание сотрудников в древнеегипетских рабов празднованием традиционного Дня предприятия. Об этом говорится в публикации фабрики в социальной сети «ВКонтакте».

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Ранее в интернете появились кадры, на которых председатель совета директоров «Ярославского бройлера» Эльман Азизов в костюме фараона передвигается по улице на колеснице, в которую запряжены мужчины в карнавальных костюмах рабов. Кроме того, на снимки попал парад переодетых в египтян барабанщиков. Сообщалось, что таким образом Азизов 17 августа отметил свой день рождения.

На птицефабрике заступились за руководителя предприятия и заявили, что таким образом коллектив в выходной день отмечал день рождения компании, который в этом году совпал с праздником Азизова.

«Наша традиция отмечать день рождения предприятия, давняя и любимая нами», — объяснила организатор творческой части праздника Ольга Кириллова.

По ее словам, сотрудники сами выбрали тему Древнего Египта, и детали праздника были сюрпризом для председателя совета директоров.

«Мы буквально перегородили ему дорогу на въезде, попросили выйти из машины, надели костюм в тематике праздника и начали поздравительную часть с театральной постановкой», — говорится в сообщении.

По словам Кирилловой, такие мероприятия поднимают дух коллектива и улучшают настроение. Аккаунт фабрики также поздравил сотрудников с 42-летием «Ярославского бройлера».

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