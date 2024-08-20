Блогер придрался к слову и обвинил Zara в педофилии

Испанский бренд Zara обвинили в педофилии из-за двусмысленного принта на детской вещи. Подробности публикует New York Post (NYP).

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Блогерша Лаура Уилсон из Лондона показала в видео футболку, на которой изображены две клубники, сопровождаемые надписью:

«Сделай укус. Клубника — небольшой всплеск сладкой радости. Идеальный перекус».

Инфлюэнсер не оценила принт на одежде, поскольку слово snack («перекус») также имеет переносное значение — «сексуально привлекательный человек».

«Я шокирована. Это неправильно», — возмутилась автор публикации и получила поддержку десятков тысяч зрителей, которые также обвинили ретейлер в педофилии.

В итоге представители марки принесли извинения перед аудиторией, однако отметили, что при создании дизайна руководствовались только благими намерениями.

В декабре 2023 года испанскому бренду Zara объявили бойкот в соцсетях из-за отсылок к геноциду в Палестине на фотографиях из новой рекламы. Тогда в официальных соцсетях марки появились промоснимки, на которых модель позировала в студии среди скульптур. На размещенных кадрах юзеры разглядели детали, которые отсылали к палестино-израильскому конфликту.