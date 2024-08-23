Женщина не занималась сексом из-за страха перед Богом, но Дьявол победил

Избавившаяся от наркозависимости женщина из Великобритании пришла в секс-индустрию после того, как перестала бояться ада. Об этом она рассказала изданию Daily Star.

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36-летняя порнозвезда Кайла Уайлд объяснила, что долгое время употребляла наркотики, пока в какой-то момент не познакомилась с женщиной, помогающей перестать это делать. Она, по словам Кайлы, показала ей Библию и заявила, что, чтобы не попасть в ад, нужно не только бросить наркотики, но и не заниматься сексом до брака.

Как рассказывает Кайла, из-за страха перед Богом она избегала интимной близости с мужчинами два года. Все это время ей не хотелось верить в то, что некое сверхъестественное существо может быть настолько сурово. В конце концов она решила изучить историю религии и вскоре пришла к выводу, что вера нужна лишь для того, чтобы контролировать общество.

После этого умозаключения Кайла не хотела, чтобы ее снова заставляли испытывать стыд, поэтому стала порноактрисой. Она подчеркнула, что теперь может лишь смеяться над былыми страхами. Порномодель призналась, что не употребляет наркотики уже десять лет и по-прежнему довольна своей профессией.

Ранее сообщалось, что бывшая религиозная проповедница, ушедшая в порноиндустрию, рассказала о теплом отношении фанатов к ее детям. Подписчики часто дарят им подарки: игрушки, одежду, иногда — что-то связанное с их хобби.