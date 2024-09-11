В китайском городе Чунцин ураган поднял в небо тысячи трусов и бюстгальтеров, сушившихся на балконах, пишет The Guardian. Нижнее белье местных жителей повисло на деревьях и упало на дороги. Китайцы в соцсетях пошутили, что Чунцин не забудет этот день.

На кадрах можно заметить, что сильные порывы ветра разносят белье по всему городу. Некоторые пользователи назвали произошедшее дождем из трусов.

Кто возместит мне мой эмоциональный ущерб? — задался вопросом один из мужчин, оставшихся без трусов всемирно известного бренда.

Ураган в Чунцине, где проживает около 32 млн человек, случился из-за попытки властей прервать засушливую погоду, которая стояла в мегаполисе долгое время. Они использовали пушки для посева облаков, которые искусственным путем вызывают дождь. Однако город накрыл не только дождь, но и ураган, который валил деревья и билборды.

В Санкт-Петербурге в июле из-за урагана упал строительный кран. Он рухнул на одной из городских строек. В результате происшествия никто не пострадал.

По Москве в июне прошелся ураган «Эдгар». Из-за стихии погибли два человека, 16 пострадали. Более 40 машин были повреждены. Первой жертвой непогоды стал москвич, его придавило деревом возле входа в парк Дубки на Ивановской улице. Второй мужчина погиб на Бауманской улице, когда на него упали строительные леса.