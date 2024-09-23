Археологи заявили, что инопланетяне были в Египте 5 тысяч лет назад

Ученым удалось обнаружить древние артефакты, доказывающих тот факт, что инопланетяне посещали Землю 5 тысяч лет назад. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщил дзен-канал «Мистериум».

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Металлические пластины, найденные в Египте, были помечены письменами на неизвестном языке. Сообщается, что это может быть послание от НЛО жителям Египта.

В настоящее время команда лингвистов пытается расшифровать эту загадочную письменность. Пока неясно, что хотели сказать «инопланетяне», но некоторые символы напоминают древнеегипетскую письменность. Возможно, неизвестные пытались установить контакт с людьми.

Это открытие ученых вызвало жаркие споры среди ведущих деятелей научного сообщества. Одни утверждают, что артефакты действительно доказывают контакт древних цивилизаций с внеземным разумом и что НЛО помогли развитию человеческой цивилизации, другие считают, что делать столь радикальные выводы преждевременно, передает дзен-канал.

Известный мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан сделал сенсационные заявления о загадочных мумиях, которых он считает представителями внеземных цивилизаций.

К осени 2024 года американские ученые планируют запустить серию новаторских миссий по обнаружению инопланетных цивилизаций и доказательству существования внеземной жизни. Российский ученый, эрудит и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал «Вечерней Москве», что уже были запущены самые разные программы по поиску инопланетной жизни.