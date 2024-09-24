Психолог получила выговор за слишком тесное общение с заключенным

В Австралии тюремный психолог из штата Квинсленд попалась на откровенных звонках заключенному, с которым ей запретили общаться, и получила выговор. Об этом пишет Daily Mail.

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10 сентября состоялось заседание Гражданского и административного трибунала Квинсленда, в ходе которого было рассмотрено дело тюремного психолога Мелании Полаты. В течение восьми месяцев она работала в одной из тюрем штата. В один момент она начала близко общаться с заключенным, который делал в ее отношении «намеки сексуального характера». Девушка разделяла отношение подопечного и отвечала ему тем же.

— Я никогда не отвернусь от тебя, — заявила она в одном из разговоров.

По ее словам, она никогда не отвергнет того, кто обратился к ней за помощью, пишет DailyMail.

Другой случай произошел в Японии. Мужчина попал в тюрьму за сталкинг после того, как позвонил жене более 100 раз за день. В середине июля 31-летняя жительница Амагасаки, префектура Хиого, начала получать странные звонки. При этом звонивший молчал и ничего не говорил. Неизвестный звонил ей десятки раз ежедневно, а один раз позвонил 100 раз за день.