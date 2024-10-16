Женщины в Закарпатье попытались перевернуть микроавтобус с военкомами

В Закарпатье на западе Украины женщины попытались перевернуть микроавтобус с сидящими внутри сотрудниками территориального центра комплектования (аналог военкомата). Видео публикует издание "Страна". На кадрах видно, как толпа женщин подошла к стоящему у обочины автомобилю, в котором сидели военкомы, и начала его раскачивать. После этого микроавтобус уехал, вслед ему женщины бросали камни. На днях в Закарпатской области произошел похожий инцидент. Женщины с детьми перепутали пограничников с сотрудниками территориального центра комплектации и попытались заблокировать их служебный автомобиль. На место происшествия были вызваны полицейские, поскольку суть требований женщин была "непонятной". 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.