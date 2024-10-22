Как сгенерированная нейросетью птица стала «сенсацией» на телевидении

Недавняя новость о необычном виде птицы – синей синице с яркими яйцами, получила широкий резонанс в социальных сетях. Источник этой «сенсации» – сгенерированное изображение, созданное с помощью нейросетей, которое, тем не менее, взяли всерьез некоторые СМИ.

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В то время как молодые люди быстро распознали подвох, более старшее поколение, в том числе и редакторы телеканала РЕН-ТВ, отнеслись к изображению с полной серьезностью.

В телепередаче «Тайны Чапман» биологи всерьез обсуждали новый вид синицы с яйцами.

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Само изображение было создано с использованием алгоритмов, способных на основе данных генерировать изображения объектов, которых в реальности не существует. Обычно такие нейросети используются для развлечений или художественного творчества, но эта ситуация показала, как легко фейковые материалы могут попасть в информационное пространство и восприниматься как настоящие.