Мужчина рассказал, как пережил атаку сексуально неудовлетворенного дельфина

Мужчина, ставший жертвой дельфина на побережье Цуруги в Центральной Японии, поделился подробностями нападения, пишет The New York Post. Встреча с млекопитающим привела его к пяти швам и укусу запястья с предплечьем.

Он напал на меня и укусил. Я искренне верил, что умру. Больше всего я беспокоился, что он меня утащит под воду и дальше в море. <...> Внутренности моего пальца вылезли наружу, — рассказал мужчина.

Эксперты полагают, что это то же самое «сексуально неудовлетворенное» млекопитающее, которое стоит за 15 другими нападениями на туристов в этом туристическом районе.

Точно так же, как у людей и других социальных животных, гормональные колебания, сексуальная неудовлетворенность или желание доминировать могут заставить дельфина нанести вред людям, с которыми он взаимодействует. Поскольку они такие сильные животные, это может привести к серьезным травмам у людей, — объяснил биолог Саймон Аллен.

Ранее сообщалось, что в заливе Вакаса, примерно в 200 милях к западу от Токио, с 2022 года от нападений дельфинов пострадало не менее 47 человек. Многие из них получили незначительные укусы рук, но несколько человек были доставлены в больницы с переломами или ранами, требующими наложения швов. Кроме того, один из дельфинов мог демонстрировать брачное поведение и пытался прижать свои гениталии к людям.