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Британские СМИ рассказали, что король Чарльз пилотировал НЛО

Документальный фильм «Король НЛО» взорвал общественность сенсационными заявлениями о глубоком интересе британской королевской семьи к теме неопознанных летающих объектов и внеземных цивилизаций. Если верить авторам фильма, Елизавета II и принц Филипп были настоящими энтузиастами уфологии. Более того, нынешний король Чарльз, возможно, даже пилотировал экспериментальный летательный аппарат, построенный по технологиям НЛО.

Британские СМИ рассказали, что король Чарльз пилотировал НЛО
© globallookpress.com

Ключевой свидетель

Один из ключевых свидетелей, работавший на военной базе в Канаде, утверждает, что видел принца Чарльза за штурвалом загадочного аппарата с электромагнитным двигателем. По его словам, будущий король Великобритании отправился на этом аппарате в исследовательский центр NASA.

Секретные архивы королевской семьи

Эксперт по паранормальным явлениям Ричард Феликс выдвинул еще более интригующую теорию: королевская семья обладает обширными архивами, посвященными НЛО, которые по масштабу могут сравниться с ватиканскими. Эта информация, если она подтвердится, может радикально изменить наше представление о роли монархии в исследовании космоса.

Научное подтверждение

Параллельно с выходом документального фильма появились сообщения о научных открытиях, косвенно подтверждающих возможность существования внеземной жизни. Так, недавно британские астрономы объявили об обнаружении доказательств, указывающих на наличие существования нечеловеческого разума в нашей галактике.

Конечно, стоит помнить, что многие утверждения, звучащие в документальном фильме, требуют серьезной проверки. Возможно, все это всего лишь удачная комбинация фактов, вымысла и желания привлечь внимание.

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