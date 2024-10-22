Документальный фильм «Король НЛО» взорвал общественность сенсационными заявлениями о глубоком интересе британской королевской семьи к теме неопознанных летающих объектов и внеземных цивилизаций. Если верить авторам фильма, Елизавета II и принц Филипп были настоящими энтузиастами уфологии. Более того, нынешний король Чарльз, возможно, даже пилотировал экспериментальный летательный аппарат, построенный по технологиям НЛО.

Ключевой свидетель

Один из ключевых свидетелей, работавший на военной базе в Канаде, утверждает, что видел принца Чарльза за штурвалом загадочного аппарата с электромагнитным двигателем. По его словам, будущий король Великобритании отправился на этом аппарате в исследовательский центр NASA.

Секретные архивы королевской семьи

Эксперт по паранормальным явлениям Ричард Феликс выдвинул еще более интригующую теорию: королевская семья обладает обширными архивами, посвященными НЛО, которые по масштабу могут сравниться с ватиканскими. Эта информация, если она подтвердится, может радикально изменить наше представление о роли монархии в исследовании космоса.

Научное подтверждение

Параллельно с выходом документального фильма появились сообщения о научных открытиях, косвенно подтверждающих возможность существования внеземной жизни. Так, недавно британские астрономы объявили об обнаружении доказательств, указывающих на наличие существования нечеловеческого разума в нашей галактике.

Конечно, стоит помнить, что многие утверждения, звучащие в документальном фильме, требуют серьезной проверки. Возможно, все это всего лишь удачная комбинация фактов, вымысла и желания привлечь внимание.