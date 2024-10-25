В церкви во время выступления детского хора показали порноклип

В Великобритании в одной из церквей в ходе выступления детского хора случайно включили порнографию.

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По данным издания Metro, во время мероприятия на большом экране вместо текста песен внезапно показали порнографический клип. Очевидцы отметили, что дети были в замешательстве и не знали, куда деть глаза.

Представители церкви пояснили, что это случилось из-за ошибки технического сотрудника, его ноутбук ненароком воспроизвел неподходящий материал. После инцидента в церковь вызвали службу безопасности.

Ответственные за проведение мероприятия извинились перед участниками и пообещали, что такое больше не повторится. В настоящее время ведется внутреннее расследование.

Руководство школы приняло решение временно не использовать церковь для проведения мероприятий.