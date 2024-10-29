В Италии уборщица выбросила матрас с украшениями на €50 000

Жительница Италии, работавшая помощницей у пожилой женщины, выбросила матрас с деньгами в нем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Tribuna di Treviso.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в провинции Тревизо. Уборщица занималась своими обязанностями и в какой-то момент нашла в кладовке старый матрас. Она решила, что вещь не нужна, поэтому отнесла его в пункт приема крупных отходов.

Пропажу матраса заметила дочь хозяйки и обратилась к правоохранителям. Выяснилось, что внутри хранились наличные, украшения на €50 тысяч и кредитные карты.

К поискам привлекли добровольцев и сотрудников центра переработки мусора. В результате предмет нашли в мусорном контейнере. Все содержимое матраса вернули владельцам, на то, чтобы отыскать пропажу, у причастных ушел час.

До этого в Вологодской области внучку местного жителя задержали за похищение у него четырех миллионов рублей. Выяснилось, что родственница несколько лет тратила деньги мужчины, которые он собирал ей и ее сестрам в качестве наследства.

Ранее рязанский пенсионер украл со счета родственницы 1,8 млн рублей.