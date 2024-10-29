Ветеринар украл у москвички африканскую ежиху

Ветеринар похитил у москвички африканскую ежиху, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина увез животное в несуществующую клинику. Хозяйка ежихи около месяца не может найти питомца.

По данным канала, в начале октября ежиха заболела. Женщина пыталась лечить питомца обычными таблетками от простуды, однако это не помогло. Тогда хозяйка нашла в Сети номер некой ветклиники и вызвала на дом специалиста по экзотическим животным.

Женщина рассказала каналу, что выдававший себя за ветеринара мужчина без осмотра поставил ежихе диагноз: пневмония. Он объяснил: животное необходимо забрать в стационар на три дня, что обойдется хозяйке в 22 тысячи рублей. На следующую ночь он позвонил хозяйке и сказал, что ежихе хуже, за дополнительные процедуры нужно заплатить пять тысяч рублей.

SHOT пишет, что изначально мужчина поддерживал связь с женщиной и даже прислал ей рентген, где было видно воспаление легких и гланд. Оказалось, что снимок скачан из Интернета. На просьбы прислать фото питомоца и адрес клиники «ветеринар» ответил, что напишет женщине позже. Вместо этого он заблокировал ее.

Канал уточняет, что ветеринар работал под началом Александра М., который попал в поле зрения полиции в 2020-м году. Тогда волонтеры нашли тела более десяти породистых собак на Щелковском шоссе. По данным SHOT, Александру М. удалось избежать правосудия.

Ранее жители Новосибирска стали воровать белок из городских парков. Один из мужчин приманил зверька, засунул в сумку и унес. Местного жителя попросили вернуть животное, а посетителей парка — помочь в поисках белки.