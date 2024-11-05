Как футбольный фанат на велосипеде объехал полмира ради встречи с кумиром

Есть мнение, что мы живём в эпоху постсекуляризма. И одним из вариантов современной религии является спорт, в том числе – футбол. Мол, его истоки и без того глубоко ритуальны, а сегодняшнее увлечение им приобрело уж чрезмерно гипертрофированные формы.

© ФК «Аль-Наср»

Американский социолог Гарри Эдвардс ещё в 1973 году сравнил стадионы с храмами, крупные турниры с античными фестивалями, тренеров с патриархами, а спортивных звёзд – со святыми. Об их карьерах пишут жития, им посвящают молитвы, а ради некоторых, канонизированных уже при жизни, и вовсе совершают паломничества.

В одно из таких путешествий пустился 24-летний китаец по фамилии Гонг. Парень взял два пауэрбанка, палатку, кухонные принадлежности, одежду, погрузил это всё на велосипед и отправился в Саудовскую Аравию ради встречи с Криштиану Роналду. Который должен был приехать в Китай в феврале, но в последний момент отменил вояж из-за травмы.

Странствие фаната заняло долгие шесть месяцев. По их итогам он преодолел 13 тысяч километров, проехав через несколько стран, включая Казахстан, Грузию, Иран и Катар. В дороге Гонг в основном питался лишь хлебом, а с местными жителями общался через переводчик. А в августе его мечта оказалась на грани краха – поклонник легендарного португальца потерял сознание из-за высокой температуры и угодил в больницу в Армении.

Но в октябре Гонг всё же прибыл в Эр-Рияд. Однако Роналду не застал – Криштиану находился в Европе со сборной Португалии. Парень не растерялся и заявился в офис «Аль-Насра», где уговорил сотрудников клуба организовать ему встречу с кумиром, когда тот вернётся из расположения национальной команды.

По словам Гонга из соцсети Douyin (китайский аналог TikTok), поездка помогла ему познать себя и обрести новых друзей. И один из них подарил ему билет на матч с «Аль-Шабабом». Да, речь о том самом триллере, в котором Криштиану принёс победу «Аль-Насру» голом с пенальти на 90+7-й минуте. А на следующий день состоялась долгожданная встреча.

© Соцсети ФК Аль-Наср

Роналду не только сфотографировался с Гонгом и вручил парню футболку с собственным автографом, но и уделил ему несколько минут, расспросив поклонника о пережитых приключениях. После разговора счастливый Гонг опубликовал видео в соцсетях с коротким, но исчерпывающим сопровождением: «Я встретил своего героя».

О паломничества Гонга уже написала South China Morning Post – старейшая англоязычная газета Гонконга, между прочим. Впрочем, тут статьёй не обойдёшься. Нужен фильм. Что-то вроде местной версии «Поехавшей». Или голливудской – кто знает, вдруг и там заинтересуются историей Гонга.

А он, к слову, теперь планирует отправиться в Фуншал, где родился Криштиану. А что, в Росарио в 1998 году один преданный фанат основал Церковь Марадоны, число приверженцев которой на данный момент насчитывает более 150 тысяч человек по всему миру. Ждём Церковь Роналду в родном городе португальца?