Женщину задержали из-за откровенного танца на стойке дорожного знака

Женщина из США попала в тюрьму из-за спонтанного откровенного танца. Об этом пишет WKYT.

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Случай произошел в городе Фолмут, штат Кентуки в понедельник, 6 ноября. Жительницу Фолмута Кристи Пенс заметили идущей по дороге среди машин, она покачивалась. Перейдя дорогу, женщина заметила дорожный знак «Стоп». Зацепившись рукой за стойку, она исполнила импровизированный откровенный танец для проезжавших автомобилей. Прохожие сообщил о Пенс в полицию, и ее быстро задержали. Правоохранители нашли неподалеку ее припаркованную машину, внутри оказался ее двухлетний сын.

У Пенс в крови нашли обнаружили высокое содержание алкоголя. Ее арестовали и предъявили обвинения в пьяном вождении и оставлении несовершеннолетнего в опасности. Пенс могут выпустить под залог в 10 тысяч долларов (974 тысячи рублей).

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