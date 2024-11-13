Женщина сделала шесть пластических операций за сутки и не пережила этого

Семья женщины из Китая, которая не пережила шести пластических операций за сутки, подала в суд на клинику. Об этом пишет South China Morning Post.

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9 декабря 2020 года женщина по фамилии Лю из провинции Гуанси обратилась в клинику пластической хирургии в город Наньнин. Она взяла займ в размере 40 тысяч юаней (545 тысяч рублей) и в тот же день легла на операцию. Во второй половине дня ей сделали блефаропластику верхних и нижних век, а также ринопластику. Эти процедуры заняли пять часов. На следующее утро ей провели липосакцию бедер и ввели откачанный жир в лицо и грудь. Это также потребовало около пяти часов.

11 декабря 2020 года женщину выписали. Однако, едва дойдя до лифта, она потеряла сознание. Реанимационные мероприятия не дали результата. Женщину экстренно транспортировали в обычную больницу, но врачи не смогли ее спасти. Вскрытие показало, что причиной смерти была «острая дыхательная недостаточность вследствие тромбоэмболии легочной артерии после липосакции».

Семья Лю подала иск против клиники, требуя компенсации в размере 1,18 миллиона юаней (16 миллионов рублей). Однако клиника оказалась готова выплатить лишь 200 тысяч юаней (2,7 миллиона рублей). В ходе расследования выяснилось, что у клиники были все необходимые юридические документы для проведения процедуры. Объем удаленного жира соответствовал медицинским стандартам.

После нескольких судебных разбирательств и апелляции клинике предписали выплатить семье женщины компенсацию в размере 590 тысяч юаней (8 миллионов рублей). Суд счел, что в случае Лю врачи недостаточно серьезно отнеслись к рискам легочной эмболии. Состояние ее вен и анализы крови могли стать противопоказаниями к липосакции.

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