Женщина влюбилась в заключенного младше нее на 16 лет

Женщина из Великобритании дождалась освобождения американского заключенного, в которого она влюбилась, пока он находился в тюрьме. Об этом сообщает Daily Mail.

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Люси Паттерсон познакомилась с Шоном Хетцером, который младше нее на 16 лет, на сайте для общения с заключенными. В 2014 году мужчина совершил вооруженное нападение и был приговорен к десяти годам за решеткой. Пара начала с переписок, а затем перешла на телефонные разговоры. По словам британки, тон их общения изменился после одного письма Хетцера. Отправив его, мужчина попросил Паттерсон перевести написанное с испанского языка. Она сделала это и прочитала фразу «Я тебя люблю».

Паттерсон и Хетцер считают датой начала романтических отношений май 2018 года. В феврале 2019 года им удалось впервые встретиться. Тогда женщина прилетела в США ради 21-го дня рождения заключенного. Однако, как отмечает Паттерсон, не все в их отношениях было идеально. В 2020 году они расстались на два месяца из-за вопроса о детях. Паттерсон объяснила, что ее возлюбленный хотел детей, а она не была уверена, что сможет их иметь из-за возраста.

По словам женщины, она долго скрывала Хетцера от семьи и друзей. Паттерсон рассказала о мужчине своей матери только после того, как он вышел из тюрьмы в августе 2024 года.

«Это был прекрасный день — Люси заботливая и верная», — вспомнил день своего освобождения Хетцер.

Мужчина и женщина рассказали, что не планируют съезжаться. Они будут жить на две страны.

Ранее сообщалось, что в Канаде женщина влюбилась в заключенного, пока работала в тюрьме, вышла за него замуж и решила завести с ним ребенка. Теперь она просит временно отпустить мужчину на свободу, чтобы они вместе сходили к репродуктологу.