Многоженец рассказал о последствиях тату на пенисе

Мужчина из Бразилии украсил пенис татуировкой и обнаружил, что не может заниматься сексом. Об этом пишет Metro.

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37-летний Артур О'Урсо — бывший манекенщик, диджей и блогер. Он известен большим количеством татуировок и тем, что постоянно состоит в отношениях с несколькими женщинами. В 2022 году его официальная жена разрешила ему жениться на еще восьми женщинах, и он обвенчался с каждой любовницей в католической церкви в Сан-Паулу.

70 процентов тела О'Урсо покрыто рисунками. Недавно он решил сделать татуировку на пенисе и выложил за нее 8,8 тысячи реалов (примерно 156 тысяч рублей). Однако после того, как он вытерпел довольно болезненную процедуру, его ждал сюрприз: оказалось, что он потерял возможность заниматься сексом в двухнедельный период реабилитации. Поскольку нанесение татуировки подразумевает появление раневой поверхности, любое раздражение или биологические жидкости могут спровоцировать развитие инфекции.

Татуировка на пенисе, для которой О'Урсо сам сделал эскиз, изображает символ, связанный с его убеждениями о романтической любви. Он представляет собой сочетание мужского и женского знаков с буковой «P». Тату-мастеру из города Жуан-Песоа потребовалось всего 90 минут, чтобы нанести рисунок на кожу.

«Хотя местная анестезия уменьшила боль во время процедуры, восстановление было сложным. Я рассматриваю это как акт мужества, поскольку выбор этой области был довольно смелым и, конечно, болезненным», — говорит О'Урсо.

Пенис Артура онемел на шесть часов после нанесения чернил, но отсутствие секса оказалось самой сложной для него частью его восстановления.

В настоящее время О'Урсо женат на 27-летней Луане Казаки и состоит в отношениях с 21-летней Эмели Соуза, 24-летней Валькирией Сантос, 23-летней Дамианой и 28-летней Амандой Альбукерке.

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