Названы самые необычные находки в канализации в 2024 году

В 2024 году сотрудники «Росводоканала» традиционно нашли в канализации много необычных находок, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе оператора и назвали самые необычные и самые распространенные предметы, которые были обнаружены.

Так, в Оренбурге специалисты коммунальных служб наткнулись на одном из участков трубопровода сначала на деревянную скамейку, а чуть позже на ватный тулуп, которые, по всей видимости, были сброшены в канализационный люк.

« В К р а с н о д а р е в х о д е о с м о т р а п о д з е м н ы х к о м м у н и к а ц и й с о т р у д н и к а м и Р о с в о д о к а н а л а б ы л и н а й д е н ы д е т с к а я к о л я с к а , а т а к ж е м е т а л л и ч е с к и й с т у л и р у ч н о й к а т о к д л я у к л а д к и а с ф а л ь т а . К э т о м у н е о б ы ч н о м у н а б о р у п р и л а г а л и с ь р е з и н о в ы е п е р ч а т к и » , — п о д е л и л и с ь в п р е с с - с л у ж б е .

Самая необычная находка была зафиксирована в Архангельске — там из люка вытащили женский манекен и игрушечную голубую лошадку, сообщили в «Росводоканале».

« И а б с о л ю т н о в о в с е х г о р о д а х Р о с с и и к о м м у н а л ь щ и к и н а х о д я т в к а н а л и з а ц и и а в т о м о б и л ь н ы е п о к р ы ш к и и " т р я п и ч н ы х м о н с т р о в " . П о с л е д н и е д о с т а в л я ю т б о л ь ш е в с е г о п р о б л е м . Т а к н а з ы в а ю т в л а ж н ы е с а л ф е т к и , в а т н ы е п а л о ч к и , п о д г у з н и к и и с р е д с т в а г и г и е н ы , с б и в ш и е с я в о г р о м н ы е к о м к и и ж г у т ы . З а ч а с т у ю о н и д о с т и г а ю т г и г а н т с к и х р а з м е р о в и в т е ч е н и е г о д а с о т р у д н и к и " Р о с в о д о к а н а л а " и з в л е к а ю т и х т о н н а м и . К о г д а о н и е д у т н а в ы з о в , т о в п е р в у ю о ч е р е д ь о ж и д а ю т в с т р е т и т ь и м е н н о т а к о й з а с о р » , — о т м е т и л и в к о м п а н и и .

Россиянам напомнили, что в унитазы не стоит выбрасывать посторонние предметы и еду, а также сливать жир. В большинстве случаев причиной засоров и некорректной работы канализации становится бытовой мусор, предметы личной гигиены, остатки пищи, наполнители для кошачьих туалетов, уточнили в пресс-службе.

Ранее эксперты назвали способ, позволяющий избавить ванную комнату от запаха канализации без использования дорогой бытовой химии. Для этого необходимы пищевая сода, белый винный уксус, обычная вода и плотная ткань или пробка с полиэтиленовой пленкой.