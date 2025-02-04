Бодибилдер залез в двигатель самолета ради эффектного кадра

Фитнес-блогер устроил переполох в аэропорту. Пресли Гиноски из Австралии забрался в воздухозаборник двигателя самолёта, стоящего в воздушной гавани Сиднея, ради эффектного видео. Бодибилдер не просто попозировал внутри, а ещё и отжался несколько раз.

© Чемпионат.com

Вот только такую выходку руководство аэропорта не оценило. Пресс-служба воздушной гавани заявила, что рассматривает поступок Гиноски как инцидент, из-за которого в опасности могли оказаться десятки человек.

В своё оправдание Пресли рассказал, что всего лишь хотел повеселить народ, а обвинения в его сторону не имеют оснований. По словам блогера, экстремальную съёмку он проводил вдали от других пассажиров и сотрудников аэропорта.