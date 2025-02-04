Порноактриса зареклась заниматься сексом

Бывшая порноактриса Кэти Бамптон считает, что порномодель Бонни Блю, переспавшую с тысячей мужчин за 12 часов, ждут проблемы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Бамптон хорошо знакома с Бонни Блю и в конце 2023 года снималась с ней в порно. Она считает, что, затевая секс с тысячей мужчин, Бонни Блю хотела всех превзойти. По словам Бамптон, как бывшая спортсменка она прекрасно понимает такое желание.

« Н о п р о р а б о т а в м н о г о л е т в п о р н о и н д у с т р и и и п о к и н у в е е п о с л е в с е г о э т о г о , я т а к ж е п о н и м а ю , ч т о Б о н н и п р и д е т с я д о р о г о з а э т о з а п л а т и т ь » , — г о в о р и т о н а .

По мнению Бамптон, через пару лет Бонни почувствует, что растеряла прежнюю уверенность в себе, чувство собственного достоинства и умение поддерживать отношения. Сама Бамптон после завершения порнокарьеры перебралась на таиландский остров Самуй и зареклась заниматься сексом, пока не найдет мужчину, достойного стать отцом ее детей.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.