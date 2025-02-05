Кровожадные убийцы и манипуляторы: факты о синицах

Синички кажутся нам безобидными созданиями, но на самом деле это совсем не так. Вот что скрывается за их очаровательным внешним видом.

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Кровожадные убийцы. В 1990-е годы учёные обнаружили, что синицы проникают в пещеры, в которых зимуют летучие мыши, а затем убивают этих животных. При этом они поедают мозг и другие мягкие ткани. Подобное поведение было замечено также в Венгрии, Польше и Швеции. Оказалось, что при нехватке еды синицы могут стать довольно агрессивными. Особенно жестоки они к своим сородичам.

Конкуренция за территорию. Специалистам удалось зафиксировать случаи, когда синицы жестоко нападали на конкурентов. Было насчитано 88 случаев, когда они убивали мухоловок, которые проникли в их гнёзда.

Манипуляции. Орнитологи заметили, что синицы могут подавать крик тревоги, который обычно предупреждает об опасности. При этом иногда они могут это использовать для отпугивания других птиц от еды или кормушки. В ходе экспериментов также выяснилось, что эти птицы способны запоминать лица людей и маршрут их передвижения. Синицы могут специально «попрошайничать» у определённых людей, зная, что те им наверняка дадут еду.