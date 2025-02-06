Дикие кабаны оккупировали торговый центр

По интернету гуляет видео, на котором кабаны вольготно разгуливают по торговым залам, направляются к эскалатору и подходят к людям. Встревоженные этим явлением родители испуганно хватали своих детей, опасаясь внезапной агрессии со стороны диких зверей.

Газета Mirror сообщает, что кабаны вошли в торговый центр через дверь, расположенную рядом с парковкой. Сотрудникам охраны удалось выдворить из здания нежданных гостей, однако это происшествие обеспокоило людей. Это не первый случай, когда дикие кабаны появляются рядом с торговым центром. В декабре прошлого года животные явились к ТЦ, чтобы порыться в стоящих на площадке мусорных контейнерах и поискать там что-нибудь съестное.

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Местные жители жалуются, что кабаны стали приходить каждый день, даже на игровые площадки, и родителям приходится уводить детей, так как это место стало небезопасным. Эта проблема коснулась и владельцев собак, поскольку кабаны, особенно самки с поросятами, могут проявить агрессию к домашним питомцам.

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