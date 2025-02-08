Британский Музей науки обвинил Lego в пропаганде гетеросексуальности

Британский Музей науки нашел в Lego чересчур гетеросексуальный подтекст. По мнению сотрудников музея, конструктор входит в число предметов, которые навязывают идею гетеросексуальности как норму, что идет вразрез с либеральной повесткой, пишет The Telegraph.

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Экскурсия Seeing Things Queerly, что можно перевести как «Странное видение» или «Гомосексуальное видение» (здесь и далее: в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено), разработана британским Музеем науки в рамках кампании Gender and Sexuality Network еще в 2022 году. Она посвящена небинарности, гендерным стереотипам, а также генетическим исследованиям пола: посетителям предлагается рассмотреть разные экспонаты, так или иначе относящиеся к этой теме.

В заявлении музея говорится, что кирпичики Lego могут восприниматься как «мужские» и «женские» — на одних блоках есть выступы, а на других — углубления, а их стыковка похожа на «гетеросексуальное спаривание» по аналогии с разъемами «мама» и «папа». По словам руководства музея, это «пример применения гетеронормативного языка к темам, не связанным с гендером, сексом и репродукцией», и внушает любителем конструктора, что нормой является только секс между мужчиной и женщиной, а все остальное — отклонения, необычность. Соответственно, в итоге формируется некое правило, которому нужно следовать и принимать как должное.

Эти заявления вызвали резкую критику со стороны правозащитной организации Sex Matters. Ее представитель назвала это исследование абсурдным и смехотворным и подчеркнула, что детям, играющим с Lego, не нужно объяснять такие концепции, да и вообще они вряд ли об этом задумываются. Руководство музея, в свою очередь, заявило, что их экскурсия опциональна, а Lego — лишь один из экспонатов на маршруте.

Над выводами музея уже посмеялся и Илон Маск, который отреагировал в своей соцсети на этот пост эмодзи с клоуном.

Ранее Музей науки уже критиковали за выставки, связанные с гендерной идентичностью, а в 2023 году он был вынужден убрать экспозицию Boy or Girl? после жалоб на пропаганду трансгендерного перехода.