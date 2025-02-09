У москвички попросили ее фото в обмен на ремонт пылесоса

Салон по ремонту попросил у москвички ее фото в полный рост в обмен на отремонтированный пылесос. О ситуации рассказал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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По словам клиентки, она почти месяц добивалась от центра «Три кита» на улице Коминтерна качественного ремонта техники — в первый раз салон вернул пылесос в нерабочем состоянии, взяв с девушки 10 тысяч рублей.

При возвращении пылесоса на ремонт девушке, по ее словам, грубили, но взяли технику в работу. В процессе ремонта она попросила прислать ей видео с работой пылесоса. Мастер в ответ написал:

« С н и м и т е ф о т о в п о л н ы й р о с т и п р и ш л и т е т о ж е , ч т о б о б м е н р а в н о з н а ч н ы й б ы л » .

Москвичка сообщила, что готовит заявление в Роспотребнадзор.

Ранее житель Подмосковья украл более сотни пылесосов на миллионы рублей. Он арендовал грузовой автомобиль, погрузил похищенную технику и отвез к себе домой. Полицейские обнаружили только 74 пылесоса. Остальной товар вор продал через интернет.