Изменяющая мужу женщина перехитрила нанятого им частного детектива

41-летняя женщина по имени Эмма, которая изменяет мужу, рассказала, как перехитрила нанятого супругом частного детектива. Ее историю опубликовало издание Mirror.

Изменяющая мужу женщина перехитрила нанятого им частного детектива
© Lenta.ru

По словам Эммы, она изменяет мужу уже около года. Женщина уточнила, что муж заметил подозрительные изменения в ее поведении, например, то, что она стала работать допоздна и каждый день ходить в спортзал, однако в разговорах с супругом она отрицает наличие любовника. Она также добавила, что придумала фальшивый проект на работе, чтобы задерживаться, и использовала секретный телефон, чтобы поговорить с Алексом.

«Я всегда была на шаг впереди. Я знала, что муж наблюдает за мной, поэтому позаботилась о том, чтобы ему нечего было найти», отмечает она.

Затем женщина заметила слежку: она постоянно видела одну и ту же машину и одного и того же незнакомца у своего офиса. Эмма решила, что муж нанял частного детектива.

В итоге женщине удалось скрыть измену от детектива, после чего муж даже попросил у нее прощения за подозрение.

«Он сказал, что у него была паранойя и что он доверяет мне. Это было странное чувство облегчение, смешанное с чувством вины. Я знала, что лгала ему, но я также знала, что не готова уйти от любовника», говорит она.

Ранее мужчины рассказали о самых эротичных словах, которые им когда-либо шептали на ухо партнерши. Один из них вспомнил, как на свидании с девушкой упомянул свою любовь к итальянскому акценту, и та сказала ему несколько фраз на итальянском.

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