Изменяющая мужу женщина перехитрила нанятого им частного детектива

41-летняя женщина по имени Эмма, которая изменяет мужу, рассказала, как перехитрила нанятого супругом частного детектива. Ее историю опубликовало издание Mirror.

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По словам Эммы, она изменяет мужу уже около года. Женщина уточнила, что муж заметил подозрительные изменения в ее поведении, например, то, что она стала работать допоздна и каждый день ходить в спортзал, однако в разговорах с супругом она отрицает наличие любовника. Она также добавила, что придумала фальшивый проект на работе, чтобы задерживаться, и использовала секретный телефон, чтобы поговорить с Алексом.

« Я в с е г д а б ы л а н а ш а г в п е р е д и . Я з н а л а , ч т о м у ж н а б л ю д а е т з а м н о й , п о э т о м у п о з а б о т и л а с ь о т о м , ч т о б ы е м у н е ч е г о б ы л о н а й т и » , — о т м е ч а е т о н а .

Затем женщина заметила слежку: она постоянно видела одну и ту же машину и одного и того же незнакомца у своего офиса. Эмма решила, что муж нанял частного детектива.

В итоге женщине удалось скрыть измену от детектива, после чего муж даже попросил у нее прощения за подозрение.

« О н с к а з а л , ч т о у н е г о б ы л а п а р а н о й я и ч т о о н д о в е р я е т м н е . Э т о б ы л о с т р а н н о е ч у в с т в о — о б л е г ч е н и е , с м е ш а н н о е с ч у в с т в о м в и н ы . Я з н а л а , ч т о л г а л а е м у , н о я т а к ж е з н а л а , ч т о н е г о т о в а у й т и о т л ю б о в н и к а » , — г о в о р и т о н а .

Ранее мужчины рассказали о самых эротичных словах, которые им когда-либо шептали на ухо партнерши. Один из них вспомнил, как на свидании с девушкой упомянул свою любовь к итальянскому акценту, и та сказала ему несколько фраз на итальянском.