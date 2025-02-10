Женщина стала зарабатывать на мусоре по 970 тысяч рублей в месяц

Жительница штата Техас, США, Элла Роуз научилась находить в мусоре ценные вещи и сделала странное хобби источником своего заработка. Об этом пишет The Sun.

© Lenta.ru

По словам 23-летней женщины, она начала увлекаться копанием в мусоре в подростковом возрасте. Роуз настолько понравилось заниматься этим, что вскоре она стала делиться своим опытом «охоты за сокровищами» в интернете. Как заявляет женщина, в лучшие месяцы она зарабатывает на продаже мусора по десять тысяч долларов (970 тысяч рублей), в месяцы похуже — по 500 долларов (48,5 тысячи рублей).

Роуз призналась, что ее лучший улов был у магазина бренда Sephora. В мусорном контейнере рядом с ним она нашла пакет элитной косметики и фен Dyson. Однажды, как рассказывает женщина, она вытащила из бака у зоомагазина живых золотых рыбок. Кроме того, Роуз забирала из мусорных урн новогодние костюмы, игрушки и угощения для собак, сумку Nike и даже товары от Victoria's Secret и Apple. Роуз объяснила, что некоторые находки она оставляет себе, а остальные либо продает, либо кому-то жертвует.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, женщина рылась в мусоре и наткнулась на секс-кукол. По ее словам, сначала она приняла их за человеческие останки.