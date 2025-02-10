Стендап-комик повздорила со зрителем на концерте

Американская юмористка Натали Куомо накричала на своем концерте на зрителя, который остался недовольным ее шуткой. Видео с поступком комикессы, на которое обратило внимание DailyDot, стало популярным в соцсетях и вызвало споры.

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Куомо в ходе выступления поиронизировала над двумя мужчинами, пришедшими на концерт вместе, однако один из них остался недоволен ее шуткой. «Я тоже могу высмеять тебя. Ты не можешь просто высмеивать всех нас и не получать ничего в ответ», — сказал зритель. Он также обвинил комикессу в том, что она плохо подготовилась к концерту.

Юмористка в ответ раскритиковала зрителя, заявив, что он портит всю атмосферу на концерте.

« П о с м о т р и м н е в г л а з а , * * * [ ч е р т в о з ь м и ] . Т ы р а с п р о с т р а н я е ш ь н е г а т и в . П о с м о т р и м н е в г л а з а , * * * [ ч е р т в о з ь м и ] ! ( . . . ) В с е б и л е т ы н а э т о т к о н ц е р т б ы л и р а с п р о д а н ы , а т ы с о б и р а е ш ь с я г р у б и т ь м н е ? Н е д е л а й т а к ! » — з а я в и л а К у о м о н а п о в ы ш е н н ы х т о н а х и п р е д л о ж и л а м у ж ч и н е у й т и с в ы с т у п л е н и я .

Зритель, с которым у комикессы возник конфликт, покинул концерт. После этого его друг, оставшийся в зале, показал Куомо сообщение, которое приятель прислал ему после ухода с мероприятия. Юмористка зачитала послание вслух, затем сделала селфи, показывая в камеру средний палец, и отправила его мужчине.

«Ты молодец, что постояла за себя», «Спасибо, что поставила его на место», «Это было идеально», — восхитились юмористкой пользователи TikTok. В то же время в соцсети X, где видео также стало популярно, многие сочли, что Куомо обошлась слишком грубо с недовольным зрителем. «Хорошие комики знают более подходящие способы справиться с такой ситуацией, и крик явно к ним не относится», «Вы перешли черту и должны извиниться перед зрителем», «Вам не следует быть комиком», — раскритиковали они юмористку.

Ранее сообщалось, что известный американский комик Кори Холкомб подал в суд на свою коллегу Кристину Пейн. Юморист обвинил Пейн в том, что она ударила его и оскорбила.