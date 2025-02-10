Найденные в лесу странные записи озадачили пользователей Сети

Пользователь Reddit под ником taterchipman1 показал на портале фотографии странных записей, обнаруженных им во время прогулки в лесу. Многие комментаторы предположили, что их автор может быть нездоров психически.

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На снимках видно, что найденные автором поста листы бумаги скомканы и порваны, а записи неразборчивы. Среди них присутствуют рисунки, а также хаотично написанные слова, цифры и некие символы.

Комментаторы указали, что разглядели на записях такие слова как «нитрат» и «аммиак», «рак», «Бетховен», «поглощать» и некоторые другие. Один из пользователей также отметил, что одно зашифрованное слово написано с помощью так называемого масонского шифра, о котором он узнал из детской книги о шпионах. Он попытался расшифровать запись с помощью книги, однако в итоге получил несвязный набор букв.

Другие пользователи Reddit сочли записи жуткими. «Просто взглянул на это и ощутил себя так, будто меня прокляли», «Зачем подбирать страшные штуки и нести их домой?» — написали они. Другие же выразили уверенность в том, что автор записей мог сделать их во время обострения психического заболевания.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что его подруга наткнулась на жуткую картину во время уборки дома у пожилого родственника. Многие комментаторы предположили, что находка девушки является военным трофеем.