Унитаз спас жизнь запертой в квартире кошке

В Японии кошка целый месяц выживала одна в квартире. Ее хозяйка покинула съемное жилье, оставив там питомца. Животное спасли волонтеры. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

© Газета.Ru

Инцидент произошел в городе Осака летом 2024 года. Местная организация по защите животных Animal Rescue Tanpopo нашла кошку в ужасном состоянии в августе. На полу в квартире были повсюду разбросаны бутылки из-под спиртного, упаковки от готовой еды. Волонтер нашел кошку рядом с туалетом — поначалу женщина подумала, что питомец не выжил, но, оказалось, что обессиленное животное потеряло сознание. Кошку доставили в ветеринарную клинику, где врачи выходили ее. Позже выяснилось, что она провела дома одну неделю — питалась остатками еды, которые нашла, и пила воду из унитаза.

Ее бывшую хозяйку нашли и арестовали по подозрению в жестоком обращении с животными. Та призналась, что оставила питомицу в июле. На теле кошки добровольцы и ветеринары нашли отметины того, что ее били. Также кошка вела себя агрессивно, что зоопсихологи трактовали как защитную реакцию из-за страха, что на нее поднимут руку.

Кошке дали имя «Чудо», после реабилитации и коррекции привычек ей найдут нового хозяина.