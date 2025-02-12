Ложка к обеду: мужчина предложил услуги «любовника» на День всех влюбленных

Одиноким нижегородкам предлагают воспользоваться услугами «любовника» на 14 февраля. Соответствующее объявление появилось в Сети. Мужчина предлагает провести с ним время в День всех влюбленных, но не за бесплатно. Его услуги обойдутся в 500 рублей за час.

« C к o p o п р а з д н и к , а т ы н e м o ж е ш ь п о х в а с т a т ь с я м у ж и к о м и ц в е т а м и в с о ц с e т я х ? Б е с я т п o д р у ж к и p a с с к a з а м и п р o у х a ж е р о в , к p а с и в ы е с в и д а н и я и п о д a p к и ? В ы х о д е с т ь ! Т ы м о ж е ш ь с т а т ь т о й с а м о й п о д р у ж к о й , к о т о р а я б е с и т в с е х с в о и м н о в ы м к р а с и в ы м м у ж ч и н о й в с т о р и с , в к у с н ы м з а в т р а к о м в п о с т е л и » , — г о в о р и т с я в о б ъ я в л е н и и .

Объявление широко разошлось по пабликам в социальных сетях. Нижегородки не оценили такого шага, назвав мужчину лентяем и бездельником.