Нижегородец предлагает услуги «любовника» на 14 февраля
Одиноким нижегородкам предлагают воспользоваться услугами «любовника» на 14 февраля. Соответствующее объявление появилось в Сети. Мужчина предлагает провести с ним время в День всех влюбленных, но не за бесплатно. Его услуги обойдутся в 500 рублей за час.
«Cкopo праздник, а ты нe мoжешь похвастaться мужиком и цветами в соцсeтях? Бесят пoдружки paсскaзами прo ухaжеров, кpасивые свидания и подapки? Выход есть! Ты можешь стать той самой подружкой, которая бесит всех своим новым красивым мужчиной в сторис, вкусным завтраком в постели», — говорится в объявлении.
Объявление широко разошлось по пабликам в социальных сетях. Нижегородки не оценили такого шага, назвав мужчину лентяем и бездельником.
«Лёгких денег хочется? Паши иди», — сказала Юлия А. «Пойду к 23 Февраля объявление размещать», — добавила Елена М.