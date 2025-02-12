Мужчина выиграл 387 миллионов рублей и едва не потерял их

Житель американского штата Мичиган едва не выбросил выигрышный лотерейный билет из-за невнимательности. Об этом сообщает UPI.

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43-летний мужчина рассказал, что, купив билет, сразу стер все защитные слои, но под ними не нашлось выигрыша. Он расстроился, что ничего не выиграл, но вдруг вспомнил, что из-за спешки часто что-то пропускает. Понадеявшись на удачу, он решил перепроверить себя.

Оказавшись на заправочной станции, мужчина просканировал билет и увидел, что пропустил одну скретч-линию. Она и принесла ему выигрыш. Если бы не перепроверка, он мог потерять четыре миллиона долларов (387 миллионов рублей).

Счастливчик признался, что не знает, как распорядится призовыми деньгами. Пока он решил их просто приберечь.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган женщина получила в подарок от отца лотерейный билет и в результате разбогатела на четыре миллиона долларов.