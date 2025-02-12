В США мужчина убил брата и попался из-за рукописного плана преступления

Убийца попался полиции из-за забытого рукописного плана преступления
В штате Южная Каролина, США, убийца попался полицейским из-за невнимательности. Об этом пишет Law and Crime.
55-летнего Чарльза Гордона Перри арестовали в декабре 2024 года. Ранее его бездыханного брата нашли с огнестрельным ранением на складе, принадлежащем его семейному бизнесу. Полицейские изучили место происшествия и нашли неподалеку рюкзак Перри. Внутри него лежал пистолет.
Во время расследования Перри появился на складе с вопросом, требуется ли его брату скорая помощь. Пока мужчина разговаривал с полицейскими, те заметили на его ботинках красные пятна, похожие на кровь. Продолжив поиски, сотрудники полиции наткнулись на рукописный текст, напоминающий план преступления, забытый кем-то на складе.
"Пистолет Разобраться с камерами Уникальные брюки, уникальная рубашка с длинным рукавом, уникальные носки Молоток Что нужно сделать: оставить телефон, оставать iPad Дома: сжечь одежду/тряпку/костюм, очистить и выбросить гильзы, пистолет", — найденная полицейскими записка.
Один из сотрудников склада заявил, что почерк на записке похож на почерк Перри. Полицейские запросили образец письма подозреваемого мужчины. Во время допроса он подтвердил, что рюкзак и пистолет принадлежат ему. При этом он подчеркнул, что был уверен, что потерял оружие.
Полицейские также обнаружили, что на момент преступления камеры видеонаблюдения были выключены, как и говорилось в плане. Перри предъявлены обвинения.
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