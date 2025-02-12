В США мужчина убил брата и попался из-за рукописного плана преступления

В штате Южная Каролина, США, убийца попался полицейским из-за невнимательности. Об этом пишет Law and Crime.

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55-летнего Чарльза Гордона Перри арестовали в декабре 2024 года. Ранее его бездыханного брата нашли с огнестрельным ранением на складе, принадлежащем его семейному бизнесу. Полицейские изучили место происшествия и нашли неподалеку рюкзак Перри. Внутри него лежал пистолет.

Во время расследования Перри появился на складе с вопросом, требуется ли его брату скорая помощь. Пока мужчина разговаривал с полицейскими, те заметили на его ботинках красные пятна, похожие на кровь. Продолжив поиски, сотрудники полиции наткнулись на рукописный текст, напоминающий план преступления, забытый кем-то на складе.

" П и с т о л е т Р а з о б р а т ь с я с к а м е р а м и У н и к а л ь н ы е б р ю к и , у н и к а л ь н а я р у б а ш к а с д л и н н ы м р у к а в о м , у н и к а л ь н ы е н о с к и М о л о т о к Ч т о н у ж н о с д е л а т ь : о с т а в и т ь т е л е ф о н , о с т а в а т ь i P a d Д о м а : с ж е ч ь о д е ж д у / т р я п к у / к о с т ю м , о ч и с т и т ь и в ы б р о с и т ь г и л ь з ы , п и с т о л е т " , — найденная полицейскими записка.

Один из сотрудников склада заявил, что почерк на записке похож на почерк Перри. Полицейские запросили образец письма подозреваемого мужчины. Во время допроса он подтвердил, что рюкзак и пистолет принадлежат ему. При этом он подчеркнул, что был уверен, что потерял оружие.

Полицейские также обнаружили, что на момент преступления камеры видеонаблюдения были выключены, как и говорилось в плане. Перри предъявлены обвинения.

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