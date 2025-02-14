Налетчик случайно прострелил себе ногу во время ограбления

11 февраля неуклюжий 21-летний вор выстрелил себе в ногу во время ограбления заведения в районе Жаклин, в бразильском регионе Белу-Оризонти.

На кадрах с камер видеонаблюдения, предоставленных Рай77° видно, как преступник случайно выстрелил, пытаясь засунуть пистолет за пояс.

По данным местных СМИ, военная полиция штата Минас-Жерайс заявила, что неуклюжего воришку сопровождали ещё двое сообщников.

Преступная троица напала на сотрудницу магазина одежды и аксессуаров, забрав у неё несколько дорогостоящих товаров.

Подстреливший себя налётчик был найден полицией в муниципальной больнице Контажема, где он по-прежнему находится под наблюдением врачей и под полицейским сопровождением.

Помимо пострадавшего грабителя, полиция с помощью видеозаписи опознала ещё одного подозреваемого, которому было 22 года. Агенты нашли его адрес в районе Эштрела-Дальва, также в городе Контажен и арестовали преступника. Третий фигурант дела всё ещё находится в розыске.