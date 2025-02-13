Зоопарк запретил вход мужчинам-одиночкам

Японский зоопарк запретил посещение мужчинам-одиночкам из-за домогательств
Зоопарк Healing Pavilion, расположенный в префектуре Тотиги на востоке Японии, ввел запрет на вход для мужчин-одиночек из-за домогательств в отношении посетительниц. Об этом сообщает издание MyNews.
Директор зоопарка Миса Мама объявила в социальных сетях об ограничении, чем удивила интернет-пользователей. Она отметила, что с момента открытия заведение посещали в основном семьи или пары. Однако, по ее словам, также были одинокие мужчины, которые подходили и пытались завязать разговоры как с ней, так и с посетительницами. По словам директора зоопарка, посетители флиртовали или делали неуместные замечания. Миса Мама объяснила, что ей трудно выгонять гостей из-за их неподобающего поведения, поэтому она приняла решение ввести запрет.
«Слишком много людей пришли с плохими намерениями, и это заставило меня понервничать», — заявила директор зоопарка.
Мнения интернет-пользователей разделились. Пока одни обвиняли Мису Маму в дискриминации мужского пола, другие писали комментарии с поддержкой.