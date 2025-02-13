Зоопарк запретил вход мужчинам-одиночкам

Зоопарк Healing Pavilion, расположенный в префектуре Тотиги на востоке Японии, ввел запрет на вход для мужчин-одиночек из-за домогательств в отношении посетительниц. Об этом сообщает издание MyNews.

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Директор зоопарка Миса Мама объявила в социальных сетях об ограничении, чем удивила интернет-пользователей. Она отметила, что с момента открытия заведение посещали в основном семьи или пары. Однако, по ее словам, также были одинокие мужчины, которые подходили и пытались завязать разговоры как с ней, так и с посетительницами. По словам директора зоопарка, посетители флиртовали или делали неуместные замечания. Миса Мама объяснила, что ей трудно выгонять гостей из-за их неподобающего поведения, поэтому она приняла решение ввести запрет.

« С л и ш к о м м н о г о л ю д е й п р и ш л и с п л о х и м и н а м е р е н и я м и , и э т о з а с т а в и л о м е н я п о н е р в н и ч а т ь » , — з а я в и л а д и р е к т о р з о о п а р к а .

Мнения интернет-пользователей разделились. Пока одни обвиняли Мису Маму в дискриминации мужского пола, другие писали комментарии с поддержкой.