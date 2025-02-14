Снятая на камеру наблюдения кража рассмешила пользователей сети

© Lenta.ru

На портале Reddit набрало популярность видео с кражей, которую сняла камера наблюдения на двери квартиры. Поведение и внешний вид вора рассмешили пользователей сети.

В ролике можно увидеть, как курьер подошел к квартире, оставил на полу заказ, после чего посмотрел по сторонам, взял стоявшие у двери ботинки и ушел.

« М о й с о с е д з а к а з а л е д у . К о г д а к у р ь е р е е п р и в е з , т о р е ш и л , ч т о м о ж е т з а б р а т ь б о т и н к и м о е г о д р у г о г о с о с е д а » , — р а с с к а з а л а в т о р п у б л и к а ц и и .

Пост мужчины вызвал бурные обсуждения на портале. Некоторых комментаторов рассмешило то, что перед кражей курьер осмотрелся, чтобы проверить, не следят ли за ним, но не заметил камеру на двери квартиры. «Преступники такие тупые», — заявил один из них.

Другие участники обсуждения обратили внимание на то, что доставщик был в приспущенных джинсах, и высмеяли его. «Он должен был украсть ремень, черт возьми», «Любой, кто носит так джинсы, не должен работать там, где надо выходить на улицу и показываться людям на глаза», — написали они.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он оригинально проучил соседа, забравшего его посылку. В результате мужчине вернули пропажу.