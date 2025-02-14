Порномодель рассказала о худших пенисах после секса с тысячей мужчин за 12 часов

Порномодель Бонни Блю, устроившая секс-марафон и переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, рассказала, пенисы какого размера не вызывают у нее энтузиазма. Об этом сообщает издание The U.S. Sun.

Участница рекордного секс-марафона рассказала о худших пенисах
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Бонни Блю считает, что обычно длина полового органа не играет особой роли. По ее словам, хотя очень маленькие пенисы не подходят для некоторых поз, ничего стыдного в них нет. Куда большей проблемой ей кажутся органы чересчур большого размера.

Если у вас очень маленький пенис, я просто не буду использовать некоторые позы, потому что это слишком сложно. А вот если пенис величиной с руку это не входит в список того, что мне нравится Бонни Блю порномодель

Бонни Блю утверждает, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

Ранее сообщалось, что тиктокер Саманта Картрайт уличила Бонни Блю во лжи. По мнению Картрайт, цифры, которые называет порномодель, неправдоподобны.

Безумный мир