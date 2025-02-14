Участница рекордного секс-марафона рассказала о худших пенисах

Порномодель Бонни Блю, устроившая секс-марафон и переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, рассказала, пенисы какого размера не вызывают у нее энтузиазма. Об этом сообщает издание The U.S. Sun.

© Соцсети

Бонни Блю считает, что обычно длина полового органа не играет особой роли. По ее словам, хотя очень маленькие пенисы не подходят для некоторых поз, ничего стыдного в них нет. Куда большей проблемой ей кажутся органы чересчур большого размера.

Е с л и у в а с о ч е н ь м а л е н ь к и й п е н и с , я п р о с т о н е б у д у и с п о л ь з о в а т ь н е к о т о р ы е п о з ы , п о т о м у ч т о э т о с л и ш к о м с л о ж н о . А в о т е с л и п е н и с в е л и ч и н о й с р у к у — э т о н е в х о д и т в с п и с о к т о г о , ч т о м н е н р а в и т с я Б о н н и Б л ю п о р н о м о д е л ь

Бонни Блю утверждает, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

Ранее сообщалось, что тиктокер Саманта Картрайт уличила Бонни Блю во лжи. По мнению Картрайт, цифры, которые называет порномодель, неправдоподобны.